Lautaro al top tra gli argentini. Cessione a 111 milioni di euro? Supera anche Higuain e Di Maria

Il Barcellona continua a inseguire Lautaro Martinez e tratta con l’Inter per trovare un accordo. Il club nerazzurro non vorrebbe privarsi del Toro, per questo non scende dalla cifra di 111 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Barça sta provando a inserire contropartite tecniche per arrivare a quella cifra e accontentare i nerazzurri. Se Lautaro dovesse lasciare l’Inter per 111 milioni di euro, come ricorda Olé, sarebbe il trasferimento record per un calciatore argentino. Questa la classifica delle cessioni top fino a ora:

