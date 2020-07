AS – Lautaro vuole solo il Barça. Compromesso Toro: un altro anno all’Inter, poi la fuga da Messi

Il Barcellona non ha mollato la trattativa Lautaro Martinez. Il club blaugrana potrebbe, però, rimandare di un anno l’affare. Secondo fonti vicine al giocatore che avrebbero poi parlato al portale spagnolo As, il centravanti argentino avrebbe accettato di giocare un altro anno con la maglia dell’Inter per poi passare alla corte di Messi. Per questo Lautaro avrebbe rifiutato altre destinazioni, il City ha manifestato nelle ultime settimane un forte interesse, per vestire la maglia del Barcellona.

Lautaro avrebbe già comunicato all’Inter di voler lasciare l’Italia, ma sarebbe disposto ad attendere un altro anno pur di passare al Barcellona. L’entourage del Toro Martinez ha fatto sapere che l’esperienza al Camp Nou quando ha giocato con l’Inter è stata la migliore a livello professionale. Il Barça proverà a convincere l’Inter già in questa estate, ma il club nerazzurro è deciso a non voler fare sconti, ma se non dovesse andare subito in porto l’affare, la trattativa sarebbe solo rimandata di 12 mesi.