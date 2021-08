Lautaro, l’Inter vuole chiudere il rinnovo. Assalti respinti, arriva l’agente a Milano

L'argentino non lascerà l'Inter, nonostante le offerte importanti ricevute, ed è pronto a prolungare il suo contratto

"Chiudere a chiave il futuro di Lautaro Martinez prima di tuffarsi sull’altro attaccante promesso a Simone Inzaghi. Sono giorni importanti per l’Inter che domani rivedrà Alejandro Camano, agente dell’argentino. L’appuntamento è più importante di altri perché quel contratto in scadenza nel 2023 non lascia tranquillo nessuno, anche alla luce dei recenti assalti di Tottenham e Atletico Madrid. Guarda caso sono gli stessi club che in queste settimane si sono dati molto da fare anche per Dusan Vlahovic", spiega La Gazzetta dello Sport.