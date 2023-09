Lautaro Martinez, avvio da record come Icardi e Vieri. Thuram, l’ultimo in A…

Due gol col Monza, un gol con il Cagliari e due rifilati alla Fiorentina. Sono cinque le reti segnate da Lautaro Martinez nelle prime tre gare del campionato 2023-2024. Una specie di avvio record per l'argentino perché prima di lui, in questo secolo, ci sono stati solo due attaccanti in grado di segnare almeno quattro gol nelle prime tre partite dell'anno e si tratta di Icardi che ne segnò cinque nelle prime tre giornate del 2017 e Vieri che ne segnò quattro nelle prime tre del 2002, come riferito da Opta che definisce il calciatore 'furia'.