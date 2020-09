CdS – Lautaro, il Barcellona non si arrende: ecco l’offerta che può convincere l’Inter

Nonostante un pressing asfissiante durato mesi, il Barcellona non è riuscito a mettere le mani su Lautaro Martinez, obiettivo dichiarato dei catalani: le difficoltà economiche del club blaugrana, ulteriormente aggravate dalla pandemia di coronavirus, non hanno reso possibile un’operazione tanto onerosa, con l’Inter che non mai voluto concedere sconti. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi di vedere l’attaccante argentino con la maglia del Barcellona non è ancora da scartare, seppur molto complicata:

“Prima che Bartomeu tenti di nuovo di portare in Catalogna il Toro, è necessario che il Barça piazzi uno tra Coutinho e Dembélé e trovi i soldi da dirottare in viale della Liberazione. La contropartita tecnica da aggiungere? Facile pensare a Suarez, che la Juventus non prenderà più perché extracomunitario, e a Firpo, l’esterno mancino che a Conte servirebbe parecchio. L’operazione, cash più i due cartellini, non è affatto facile anche perché va trovata un’intesa sulle valutazioni dei cartellini, ma non va scartata. Con i contanti in arrivo dal Barcellona Marotta e Ausilio proverebbero un assalto a Kanté che Conte ieri si è “studiato” per l’ennesima volta sdraiato sul suo divano“.