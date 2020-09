Lautaro, Barcellona è un lontano ricordo. Rinnovo? Con l’Inter ne parlerà a mercato chiuso

Dopo le tante chiacchiere di mercato, Lautaro Martinez ha risposto sul campo con una grande prestazione che ha contribuito alla vittoria sulla Fiorentina. Il Barcellona sembra essere un ricordo lontano e presto l’argentino parlerà anche di rinnovo, come spiega La Gazzetta dello Sport:

“Lautaro Martinez si è ripreso l’Inter già in Europa League, ma intanto ha voluto battezzare l’inizio della nuova stagione nel modo migliore: un gol e mezzo contro la Fiorentina, alla sua maniera. Con tenacia, volontà, desiderio di lasciare il segno. Quel che sarà lo deciderà insieme al club non appena sarà chiusa questa “straordinaria” sessione di mercato. Di sicuro, oggi, Barcellona sembra soltanto una bella meta turistica, dove magari tornare per segnare ancora al Camp Nou in Champions League, sotto gli occhi dell’amico-idolo Leo Messi, come successo esattamente un anno fa. Di rinnovo si tornerà a parlare a mercato chiuso, anche per togliere la scomoda etichetta col prezzo: 111 milioni di clausola oggi sono inavvicinabili per chiunque, ma in futuro chissà. E allora meglio non correre rischi e immaginare un percorso lungo di Lautaro in nerazzurro. Il Toro si è trasformato sotto la guida di Antonio Conte e accanto a Lukaku. E dopo la prima uscita con la Fiorentina è facile immaginarsi un ulteriore salto di rendimento, suo e dell’Inter”.