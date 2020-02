Stampa Uk – Chelsea, Lautaro Martinez nel mirino? Costo forse proibitivo. I due obiettivi…

Lautaro Martinez fa parlare in Spagna ma anche in Inghilterra. Il giocatore dell’Inter, assente nel derby perché deve scontare l’ultima di due giornate di squalifiche rimediate contro il Cagliari, si prende spazio e colonne sui tabloid.

Oltre al Daily Star che ha parlato della sua volontà di giocare in Liga, parla di lui l’Evening Standard che invece parla delle voci secondo le quali interesserebbe anche al Chelsea. I Blues cercheranno un attaccante alla fine di questa stagione dopo aver fallito l’obiettivo nel mercato di gennaio. Secondo il quotidiano inglese in pole nei pensieri del club londinese ci sarebbe Moussa Dembele, attaccante del Lione. Mentre l’alternativa sarebbe Werner, giocatore del Lipsia.

“In Italia però parlano del giocatore argentino che ha una clausola rescissoria di 111 mln. In estate verranno messi a disposizione per la campagna acquisti di Lampard circa 170 mln. Però il costo dell’interista potrebbe essere considerato proibitivo: il Chelsea continua a tenere in seria considerazione anche Sancho che costa circa 117 mln di euro. Tra l’altro c’è da acquistare un terzino sinistro dato che Marcus Alonso ed Emerson Palmieri sono destinati a diventare giocatori in esubero rispetto alle caratteristiche richieste dall’allenatore“, si legge in un articolo del giornale inglese.

(Fonte: standard.co.uk)