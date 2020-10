TMW – Lautaro, il rinnovo con l’Inter fino al 2025 entro ottobre. E spunta una clausola anti Juve

Oggi si chiuderà il calciomercato, in casa Inter non dovrebbero esserci grossi movimenti, Conte aspetta il ritorno di Moses e potrebbero esserci alcune uscite come quelle di Nainggolan e Joao Mario. Ma in casa nerazzurra si pensa anche al futuro e al rinnovo di Lautaro Martinez.

Secondo TMW “Nei prossimi giorni ci sarà infatti un incontro per limare i dettagli per il suo prolungamento fino al 2025. Confermata la volontà di inserire una clausola anti Juventus da 175 milioni di euro e molto probabilmente ne verrà inserita anche un’altra per il resto delle società, ma sarà più bassa. La firma del contratto del Toro è comunque prevista entro la fine di ottobre”.