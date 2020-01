Lautaro: “Con Lukaku lavoriamo per il meglio dell’Inter. Clausola? Sto bene all’Inter ho un gran rapporto con i tifosi”

Intervistato dai microfono di “Pressing Serie A” l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Queste le parole dell’argentino nel post partita di Napoli-Inter: “Siamo contenti per questa vittoria, su un campo difficile. Lukaku? Parliamo molto e dentro al campo cerchiamo di aiutarci per fare il meglio dell’Inter, c’è una bella intesa. Scudetto? Dobbiamo ragionare gara dopo gara con la mentalità che stiamo dimostrando e continuare a lavorare pensando alla prossima partita che sarà con l’Atalanta. Clausola? Io mi trovo bene all’Inter e sono felice ho un gran rapporto con i tifosi e voglio continuare a lavorare come sto facendo”