FCIN1908 / Lautaro: “Io vicino al Barça? E’ passato, penso all’Inter. Gol arriverà”

Le parole dell'attaccante argentino nella conferenza stampa al Camp Nou alla vigilia di Barcellona-Inter

Daniele Vitiello

L'Inter scende in campo domani sera a Barcellona e spera di ritrovare il gol di Lautaro Martinez in un match così importante per il destino nerazzurro in Champions League. La squadra è arrivata in Spagna nel frattempo e proprio l'attaccante argentino è al fianco di Simone Inzaghi nella classica conferenza stampa di vigilia. FCINTER1908.IT, presente al Campo Nou col suo inviato, vi riporterà live le parole del calciatore interista.

Quanto sei stato vicino al Barcellona?

"Ormai è il passato, oggi sono dell'Inter. Ciò che ho voluto e che so oggi è che do il meglio per l'Inter"

Servirà una partita diversa rispetto a Milano?

"Sappiamo che il Barça ha giocato di qualità, che proveranno l'uno contro uno e servirà intensità".

Cosa è cambiato per te negli anni? Dzeko giocherà al posto di Correa?

"È passato del tempo, all'andata abbiamo fatto un ottimo primo tempo e credo che domani dobbiamo ripetere quella frazione di gara. Spero di giocare bene, con molta personalità, di fare quello che abbiamo preparato"

Ti senti riferimento dell'Inter per anni?

"Per me è un orgoglio quello che ha detto Zanetti, che è una bandiera di questo club. Io lavoro per dare il meglio all'Inter, per dare una mano ai compagni, crescere ogni giorno. Cerco di pensare a quello e ringrazio Javier per le belle parole".

Infortuni di Dybala e Di Maria, sei preoccupato per i mondiali?

"Sono importanti per l'Argentina, spero che per Di Maria non sia nulla di grave".

Non segni da qualche partita.

"Sono tranquillo per il lavoro che faccio e per la mano che do ai miei compagni. Sicuramente dovevamo dare qualcosa in più per la squadra ed ho cercato di fare quello. Capita a tutti gli attaccanti, devo essere tranquillo perché il gol arriverà come sempre.

Il clima può caricare anche voi?

"Noi vogliamo fare la nostra partita. Il VAR ha analizzato gli episodi e la partita è andata avanti, noi dobbiamo pensare a domani. L'arbitro farà il suo lavoro come tutti".

Mancheranno Lukaku, Brozovic e Correa.

"Sono tre assenze pesanti, però abbiamo compagni pronti a sopperire alle loro assenze come successo a San Siro".

Anche il Barcellona avrà tante assenze in difesa.

"Non avranno Araujo, è un gran difensore. Però come ho detto prima abbiamo preparato la partita cercheremo di giocare la palla in campo e fare cose positive".

Questa partita, per il clima che ci sarà, può sembrare molto una finale. È la gara più importante che giocherai fino al mondiale?

"Sarà molto importante, sui Mondiali non so rispondere perché li giocherò per la prima volta".

Domani firmeresti per il pareggio?

"No, per la vittoria".