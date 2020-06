Inter, chi per il dopo Lautaro? Conte non dimentica Belotti, ma per il Torino è incedibile

Il mercato dell’Inter passerà necessariamente dal destino di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è da tempo nel mirino del Barcellona e, in caso di cessione, la dirigenza nerazzurra dovrà trovare un sostituto all’altezza. Tanti i nomi emersi fin qui, da Cavani a Werner, passando per Aubameyang e Morata. Secondo Tuttosport, Antonio Conte avrebbe fatto il nome di Andrea Belotti: “I rumours mediatici degli ultimi giorni su Belotti, tra corteggiamenti più o meno indiretti di Fiorentina, Inter e Monaco, con sullo sfondo il solito Napoli, non potevano non sortire l’attenzione del circo del mercato. […] I nerazzurri paiono invece destinati a perdere Lautaro Martinez. Dopo Cavani, stanno sondando il terreno per Morata, ma non deve stupire che Conte conservi nel ventaglio anche un posticino per il Gallo: lo aveva già fatto trattare ai tempi del Chelsea“.