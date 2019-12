Lautaro: “Conte, passione contagiosa. Esploso al Camp Nou? Merito di una sua frase”

Intervistato da Repubblica, Lautaro Martinez ha parlato del suo rapporto col tecnico dell’Inter Conte. Il Toro è esploso in questa stagione anche grazie ai consigli e alla fiducia del tecnico:

Conte nelle prime conferenze stampa la chiamava “Martinez”, poi “Lautaro”, ora “Lauti”, precisando che “è una questione affettiva”.

«Abbiamo imparato a conoscerci in fretta. Mi sembra incredibile che siano passati solo cinque mesi. La cosa che più apprezzo in lui è la passione per il calcio. È profonda, contagiosa».

Che rapporto ha con Zanetti?

«Già in Argentina mi chiamava, ci scrivevamo. Quando ci siamo visti alla Pinetina è stato come ritrovarsi dopo tanto tempo».

Chi l’ha convinta a scegliere l’Inter?

«È stata una decisione mia. Avevo tante offerte, le ho rifiutate. Quando è arrivata l’Inter ho capito che era il momento del salto in Europa. Ho scelto il club per la sua storia, per il livello dei giocatori, per l’affetto che ho sentito da subito».

Qual è il vostro punto di forza?

«La mentalità. L’hanno dimostrata i compagni chiamati a sostituire gli infortunati. Non avevano giocato molto, ma erano pronti. È il segno che il gruppo c’è».

In cosa dovete migliorare?

«La concentrazione e la furbizia nel chiudere le partite. La strada è giusta ma dobbiamo maturare».

Gli allenamenti di Conte sono duri come dicono?

«Durissimi! Allena con intensità, dà importanza alla preparazione fisica. È indispensabile quando giochi cinque partite in due settimane».