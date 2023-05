Delirio Lautaro, dal Mondiale alla finale di Champions. Non solo il gol, tanta corsa e sudore

"Lautaro Martinez ha scavalcato i cartelloni con un salto olimpico e si è arrampicato sotto la Nord con la vena che gli usciva dal collo. Eccolo lo stesso Toro imbizzarrito che correva senza freni in Qatar con la Coppa del Mondo in mano, eccolo il capitano di un popolo in cammino verso Istanbul. Dall’Argentina all’Inter, l’attaccante non dimenticherà per la vita questa magica annata 2022-23 e la notte in cui infilzò ancora una volta il Diavolo, spegnando ogni idea di rimonta. È l’ottavo centro contro i cugini, gli mancava giusto la Champions dopo aver colpito in ogni competizione. Adesso spera che col club finisca come con la nazionale, nella gloria e nel delirio, il numero 10 deve conservare questo eccezionale stato di forma fino alla resa dei conti di Istanbul, il 10 giugno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.