Gazzetta conferma: “Lautaro, domani esami: a rischio per Inter-Lecce ma…”

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez potrebbe saltare Inter-Lecce: attesa per gli esami in programma domani

"Non è oggi la giornata della verità per quanto riguarda le condizioni di Lautaro Martinez. Bisognerà attendere domani (venerdì) per conoscere il verdetto degli esami strumentali a cui si sottoporrà il capitano dell’Inter dopo l'affaticamento all’adduttore rimediato durante la sfida di Coppa Italia contro il Bologna". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito agli aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez. Una situazione da monitorare, in attesa appunto dell'esito degli esami in programma domani.