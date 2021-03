Lautaro, sguardo verso un doppio traguardo. Conte sa come dosarlo e ora anche…

Tutto fatto per il rinnovo del Toro con l'Inter fino al 2025. Intanto in queste due settimane può ricaricare le batterie

Lautaro Martinez è uno dei pochi giocatori che rimarrà alla Pinetina. Niente lunghe trasferte per il Toro che è pronto a ricaricare le batterie in vista del rush finale. L'argentino è uno che in campo non si risparmia mia, ecco perché due settimane di lavoro sono proprio quello che gli servono.

"Basti un dato: 37 presenze stagionali - neppure un match saltato - ma solo in 7 di queste ha giocato per 90’. Conte sa come dosarlo. E ora anche come ricaricarlo. Insegue il primo trofeo della carriera e il brindisi a quel rinnovo che va ormai solo ufficializzato: è tutto fatto, fino al 2025. Per godersi la Seleccion, in fondo, c’è sempre tempo. Questa è l’ora di Conte e dello scudetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.