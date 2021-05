Inter, in caso di addio di Lautaro c’è già il nome: “Le quotazioni salgono”

Il club nerazzurro avrebbe individuato il nome futuribile da prendere in caso di addio del centravanti argentino

E' ormai chiaro a tutti come l'addio di Achraf Hakimi sia un fatto quasi impossibile da evitare. Soprattutto se dovesse davvero arrivare la cifra richiesta dall'Inter. In tanti per non escludono che oltre al marocchino, potrebbe esserci anche un'altra uscita pesante, non necessariamente però entro il 30 di giugno. E l'indiziato maggiore sembra essere Lautaro Martinez, del quale il club nerazzurro, scrive Tuttosport, avrebbe già individuato il possibile erede: "Salgono sempre di più le chance di Giacomo Raspadori che è assistito da Tullio Tinti come Alessandro Bastoni (il cui contratto è fresco di rinnovo fino al 2024) e che - non va dimenticato - è pure consulente per conto di Simone Inzaghi.