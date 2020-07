Gds – Lautaro, esultanza contro le critiche e Conte può sorridere. Il futuro? Ci sarà…

Dopo 4 partite a secco, Lautaro Martinez ha ritrovato il gol contro il Napoli. Partito dalla panchina, il Toro è entrato nella ripresa e nel momento di massimo sforzo della squadra di Gattuso, ha chiuso il match con un destro dai 30 metri. Poi è scattata l’esultanza un po’ polemica che la Gazzetta dello Sport spiega così: “Un urlo rabbioso e un’esultanza più polemica che gioiosa. Lautaro Martinez ritrova il gol ma il primo pensiero va alle tante chiacchiere sul suo futuro e – con ogni probabilità – alle tante critiche piovutegli addosso in questa seconda parte di stagione, dove il rendimento del Toro è stato nettamente al di sotto dei primi straordinari mesi“.

“I numeri parlano chiaro e sono inequivocabili: quest’anno il Toro ha messo a segno 19 reti, di cui cinque in Champions. Un exploit che ha portato Lautaro a diventare l’oggetto del desiderio del prossimo mercato del Barcellona. E quella corte insistente sfociata in una proposta di contratto da 10 milioni l’anno e l’idea di giocare con Messi probabilmente hanno influito nella flessione del Toro. Che adesso però vuole ripartite dalla cosa più naturale del mondo per uno come lui: il gol. Poi ci sarà tempo per parlare di futuro e anche di rinnovo. Per vincere insieme e allontanare le sirene spagnole”.

(Gazzetta dello Sport)