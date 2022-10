Ag. Lautaro: “Felicissimo di stare all’Inter, la partita di ieri ulteriore conferma”

Tra i grandi protagonisti dello spettacolare pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter non si può non citare Lautaro Martinez: l'attaccante argentino ha sfoderato una prestazione da campione, impreziosita da un gol e un assist. Il suo procuratore, Alejandro Camaño, lo ha elogiato senza mezzi termini ai microfoni di Serie A News: "La partita è stata incredibile. Io sono molto felice perché so che Lautaro è davvero contento della sua squadra. Di far parte dell’Inter. Poi con il gol ha reso anche felici tanti tifosi nerazzurri in Italia. Per noi questa è stata un’ulteriore conferma della felicità che Lautaro vive. Per il fatto che fa parte di una squadra grandissima in Italia ma anche in Europa. Per noi è un momento sicuramente positivo. Perciò, viva l’Inter!".