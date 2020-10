Lautaro: “A vita all’Inter? Sono felice qui, ringrazio i tifosi. Sulla rabbia di Genova…”

In conferenza stampa accanto a Conte alla vigilia della partita di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, Lautaro Martinez, rispondendo a una domanda sul suo futuro, ha usato parole importanti riguardo alla sua situazione all’Inter:

CARRIERA IN NERAZZURRO? – “Lavoro ogni giorno per migliorare per dare il massimo per l’Inter e per la squadra, sono contento all’Inter e sono felice, lavoriamo per vincere e per mandare l’Inter più in alto possibile. Del domani non so cosa succederà ma oggi sono felice qui all’Inter, i tifosi li ringrazio per tutto l’affetto e tutta la gene che lavora per l’Inter che mi sta vicino“.

RABBIA DI GENOVA – “Mi sono arrabbiato con me stesso perché non ho fatto la gara che volevo, poi l’emozione ha influito, sono fatto cosi, mi è uscito da dentro, oggi sono contento e pronto per domani“.