In Argentina – Lautaro Martinez? Idee chiare, lascerebbe l’Inter solo in un caso

L'attaccante nerazzurro non è intenzionato, da quanto scrivono i giornalisti di Tycsport, a lasciare Milano. Dopotutto lo ha ribadito pubblicamente

In Argentina sono convinti che Lautaro Martinez non ha intenzione di lasciare l'Inter. Lo ha detto, in effetti anche lui di recente, dopo i gol segnati con l'Empoli. Ha confessato di trovarsi bene a Milano. Ma le voci sull'arrivo di Dybala si sono spesso accompagnate da quelle sull'addio del nerazzurro, soprattutto per questioni di bilancio. Insomma, come nella scorsa estate - stando a queste indiscrezioni - potrebbe esserci un grosso sacrificio sul mercato per far tornare i conti.