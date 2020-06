CorSera – Inter, Lautaro inceppato: la mossa di Messi lo ha mandato fuori giri. E Conte…

Dopo quasi quattro mesi dall’ultima volta, l’Inter è pronta a scendere in campo a San Siro per la sfida di campionato contro la Sampdoria. Un match da non sbagliare per i ragazzi di Conte perché, in caso di vittoria, il gap da Lazio e Juve si ridurrebbe a 5 e 6 punti. Ci si attende una reazione da parte della squadra, ma in particolare da Lautaro che, a Napoli, ha offerto una prestazione non sufficiente. Il Corriere della Sera ne parla così:

“L’argentino, dopo un girone d’andata eccezionale, si è inceppato, distratto dalla trattativa con il Barcellona. A Napoli in Coppa Italia è stato il peggiore in campo e con la Samp deve ritrovare un gol assente ormai dal 26 gennaio. Da allora in serie A il «Toro» ha saltato due gare per squalifica e giocato appena altre due partite, contro Lazio e Juve: in entrambe non è pervenuto. La chiamata e la benedizione di Messi, deciso a portarlo alla sua corte al Camp Nou, hanno mandato Lautaro fuori giri. Conte dovrebbe dargli un’altra chance, pure se l’alternativa Sanchez ha mostrato a Napoli di avere gamba e voglia di riconferma”.