Mentre Lautaro Martinez sta trascinando l'Inter verso lo scudetto, l'agente cerca di trovare l'intesa per il rinnovo

Questa sera, al Wanda Metropolitano, sarà presente anche Alejandro Camaño , agente di Lautaro Martinez, che in giornata dovrebbe anche incontrare Marotta e Ausilio, presenti ovviamente nella capitale spagnola per accompagnare la squadra attesa dal ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l'Atletico.

"D'altronde tra le parti i rapporti sono ottimi e la volontà di chiudere per il rinnovo - anche su input del capitano - reciproca: certo è che l’Inter dovrà fare uno sforzo supplementare per trovare un punto di incontro sui 9 milioni più bonus chiesti dalla controparte", l'aggiornamento di Tuttosport sulla questione rinnovo. Una questione da approfondire nel giro di pochi mesi, anche perché la scadenza dell'attuale contratto (2026) non lascia spazio a troppi ripensamenti.