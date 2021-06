Cds – Lautaro, l’Inter non esclude questa possibilità. Le dichiarazioni dell’agente…

Il Corriere dello Sport analizza la situazione di Lautaro Martinez

Il mantra del mercato dell'Inter è che nessuno è incedibile, ogni offerta importante verrà presa in considerazione. Vale anche per Lautaro Martinez sempre nel mirino di Real Madrid e Atletico Madrid. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro vorrebbe trattenerlo, "ma lo stato dei conti di viale Liberazione non dà certezze in questo senso. E occorre pure interpretare quale sia effettivamente la volontà dell’argentino".