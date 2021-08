Lautaro, l’Inter prende posizione: “Da viale della Liberazione fanno sapere che…”

Il Tottenham continua il pressing per il centravanti argentino, che presto riprenderà i dialoghi per il rinnovo

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è infatti al centro dei desideri del Tottenham, ma il club nerazzurro è assolutamente intenzionato a riprendere e a concludere presto i discorsi per il rinnovo di contratto. Spiega infatti Calciomercato.com: "Le necessità economiche hanno superato le ambizioni tecniche, obbligando Marotta a privarsi di Hakimi prima e di Marotta poi. Da viale della Liberazione assicurano che non ci saranno altri sacrifici folli nei prossimi 15 giorni, ma l'intesa col Toro non è ancora arrivata. Servirà trattare, e non sarà una partita semplice. Paratici lo sa, e osserva".