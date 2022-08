Lautaro e Lukaku, numeri da urlo: “Inzaghi era così tanto convinto che con Zhang…”

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono stati protagonisti delle due vittorie dell'Inter in campionato: "La “gang” - come Lukaku ha definito il tandem nelle stories su Instagram dove ha pubblicato dopo la partita un selfie nello spogliatoio con il “Toro” (scrivendo “gang 10+90=100) - è sinonimo di vittoria, quando giocano in coppia e almeno uno dei due segna, l’Inter (spesso) vince. Inzaghi lo ha scoperto in queste prime due partite, ma ne era ben conscio da tempo, tant’è vero che si è speso molto con la società e il presidente Zhang affinché si puntasse a occhi chiusi sulla difficile trattativa per riportare a Milano il belga piuttosto che chiudere con lo svincolato Dybala", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.