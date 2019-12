Lautaro: “Io e Lukaku cuori nobili, in campo abbiamo un segreto. Play? Una perdita di tempo”

Lukaku e Lautaro formano una grande coppia in attacco e i tifosi dell’Inter si godono la grande intesa tra i due giocatori. Come racconta l’argentino, i due giocatori hanno un passato in comune. Queste le parole di Lautaro a la Repubblica

La sua infanzia ricorda quella di Lukaku, suo compagno d’attacco.

«Aver vissuto esperienze dure ti rafforza. Ti aiuta a tenere i piedi per terra e a lavorare con umiltà. In questo siamo simili. Romelu ha solo 26 anni ma ha una grande esperienza di vita e di calcio. Ha segnato molti gol in grandi squadre e conserva un cuore nobile. In campo, il segreto è aiutarsi».

Chi fra voi vince alla Playstation?

«Non ci gioco. Già da bambino mi sembrava una perdita di tempo. Quando abbiamo potuto, l’abbiamo comprata, ma l’unico appassionato è mio fratello minore. Ama i giochi di basket, il suo sport. Anche a me piace la pallacanestro, ma l’atleta è lui».