Critiche e rumors di mercato? Lautaro si toglie i sassolini dalle scarpe

La reazione - da vero campione - di Lautaro Martinez. Che a fine match si toglie diversi sassolini dalle scarpe

"Lautaro Martinez ieri ha sorriso per il ritorno al gol, ma si è tolto anche un sassolino dalla scarpa. «Si parla tanto e questo a me non piace perché ho sempre dato il massimo per l’Inter. Certe voci non mi piacciono» ha detto perentorio a Inter tv. Riferimento alle critiche che gli sono piovute addosso per i pochi gol segnati (adesso nel 2022 sono 6) o alle voci del mercato che lo vedono tra i "sacrificabili" per motivi di bilancio? «Io cerco di dare sempre il massimo e, anche se non mi piace stare in panchina, quando sono entrato ho dato tutto me stesso. Sono contento della vittoria e dei tre punti. Ora abbiamo tutto nelle nostre mani»”, si legge.