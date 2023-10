Bergomi: “Lautaro, leadership per me inaspettata. Non ha più momenti bui”

«Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, una leadership inaspettata per me. Invece ora parla di famiglia, è diventato papà, ha maggiori responsabilità fuori dal campo e si è per questo trasformato in campo. C'erano in passato momenti bui in cui si intristiva, nei momenti difficili non era nemmeno positivo per la squadra, ma adesso non li ha più e ha fatto un salto di qualità. Lautaro però non fa reparto da solo come Osimhen, ma ha bisogno della squadra». A Skysport Beppe Bergomi ha avuto modo di parlare dell'attaccante argentino rispondendo ad una domanda su un confronto con il calciatore del Napoli.