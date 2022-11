Lautaro, speranza Inter: il Mondiale trampolino di lancio per diventare leader

Tra i protagonisti annunciati del Mondiale in Qatar c'è anche Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter è pronto a recitare la sua parte al fianco di Lionel Messi con una delle favorite per la vittoria finale, l'Argentina. Il popolo nerazzurro, complice anche la dolorosa assenza dell'Italia, sarà tutto con lui. Per diversi motivi, come scrive il Corriere della Sera: "Lautaro ha la faccia da duro. L'interista vuole vincerlo sfruttando l'ultimo ballo di Messi, in dubbio per la prima partita: «Il mio calciatore preferito. Ho sognato di giocare con lui e adesso posso farlo. La pressione? Sappiamo che possiamo vincere...». Nel 2026 in America, senza Leo, potrebbe essere molto più complicato. Ma al tempo stesso l'argentino sa che il Qatar potrebbe diventare il trampolino di lancio, definitivo, per la sua carriera. Non tanto per andare via dall'Inter, un pensiero che in estate ha sfiorato dirigenti e proprietà, quanto per diventarne il leader. Ai tempi di Conte, il Toro era semplicemente la spalla di Lukaku e ora che Romelu è tornato e da gennaio proverà a riprendersi lo scettro, Lautaro rischia di tornare a essere la spalla a dispetto dei gol, 65 nei quattro campionati e mezzo con i nerazzurri. Martinez è la speranza dell'Inter di colmare il divario dal Napoli".