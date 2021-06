Sky – Lautaro, l’Inter non ha fretta. Definito Hakimi, Camano tratterà il rinnovo

Il contratto dell'attaccante dell'Inter scade nel 2023, il club gli ha fatto una promessa ma non c'è urgenza nel trattare il rinnovo

Secondo Sky Sport "Con Lautaro l'Inter dovrà parlare nei prossimi mesi, non necessariamente in questi giorni. Il mercato è cambiato. Il contratto di Lautaro è una priorità, ma non è un'emergenza visto che scade da due anni. C'è la necessità di dare seguito a una promessa. Definita la questione Hakimi, Camano parlerà con l'Inter per Lautaro. Inter e altri grandi club si concentreranno sulle scadenze 2022".