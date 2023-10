Lautaro, altro passo nella storia dell’Inter: 9 gol in 7 partite, come Angelillo e Boninsegna

"Lautaro Martínez è solo il terzo giocatore della storia dell'Inter capace di segnare almeno 9 reti nelle prime 7 gare giocate dai nerazzurri in un campionato di Serie A. Trascina-toro. Angelillo (14) nel 1958/59 Boninsegna (9) nel 1973/74 Martínez (9) nel 2023/24".

