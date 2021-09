Lautaro più altri 10: ecco l’Inter di Inzaghi. E quel feeling con l’Europa…

L'attaccante argentino è atteso dalla stagione della definitiva consacrazione: imprescindibile per i nerazzurri

Un inizio di stagione da protagonista, con l'Inter come con l'Argentina: Lautaro Martinez sembra essersi calato alla perfezione nella nuova dimensione di leader. Inzaghi, perso Lukaku, punta tutto sul "Toro", al quale non rinuncia mai. E ora, come scrive il Corriere dello Sport, c'è da rispolverare quel feeling con la Champions League dimostrato due stagioni fa: "Gol al debutto ufficiale in stagione, con il Verona. Gol con l'Argentina, contro il Venezuela. E gol domenica, contro la Sampdoria. È stato un avvio di stagione folgorante quello di Lautaro: 3 centri in 4 gare. Ma anche un ruolo ancora più centrale nella nuova Inter nata dal dopo-Conte e dal dopo-Lukaku. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi su quanto lo consideri importante Inzaghi, beh basti pensare che il tecnico nerazzurro l'ha spedito in campo a Marassi neanche 36 ore dopo il suo ritorno in Italia dal Sudamerica".

"Lautaro ha ancora oggi e buona parte della giornata di domani per recuperare le forze. Poi ci sarà la sfida con il Real Madrid, il debutto in Champions, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione agli ottavi, dopo le tre eliminazioni consecutive. Lui ci sarà certamente, da capire, invece, chi gli giocherà al fianco tra Dzeko e la tentazione Correa. Ad ogni modo, il "Toro" ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per frequentare certi palcoscenici. Nel suo primo anno nerazzurro ne ha avuto solo un assaggio, con tre spezzoni. Ma nel secondo è come si sia rivelato al calcio che conta: 6 gare e 5 reti, compresa quella lampo in casa del Barcellona. Sul piano dei numeri, nella scorsa stagione, non è andata altrettanto bene. Ma non può essere trascurato il lampo a Madrid. Sotto di 2 gol, quella prodezza avviò la rimonta interista, poi cancellata dal terzo gol delle "Merengues", firmato Rodrygo".