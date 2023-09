Lautaro: “Contento per Thuram, i nuovi lavorano bene. Il mio amore per l’Inter…”

Thuram? Sono contento anche per lui, sta lavorando bene dal primo giorno come tutti gli altri nuovi, si sono messi a disposizione imparando la lingua e a giocare il nostro calcio. Sono contenti per tutti loro. Sto migliorando a pensare dentro al campo, è importante perché pensare prima alla giocata vuol dire prendere vantaggio ed è importante.

La mentalità deve essere sempre la stessa: i big match si preparano da sole, mentre con le piccole sono quelle più complicate. Devi essere sempre pronto rispettando tutti gli avversari e partire forte come nelle prime tre gare. Quando sei più vicino alla porta hai più opportunità di fare gol, se la squadra gioca bene crea chances: cerco di farmi trovare pronto sempre, sto riuscendo anche a dare una mano fuori area e sono contento. L'amore per questa maglia è come il primo giorno: la gente mi ha fatto sentire il suo affetto ed è importante da un giocatore che arriva dall'Argentina. Ringrazio sempre e cerco di trasmetterlo in campo".

