Lautaro: “Ho chiesto scusa perché sbaglio, ma la priorità è sempre l’Inter. Lo scudetto…”

Il gol della liberazione, del ritorno alla vittoria dell'Inter in uno scontro diretto. Un gol che pesa come un macigno e che rappresenta una grande spinta per le prossime partite. Lautaro Martinez è finalmente tornato al gol e lo ha fatto nella gara più importante, quella a San Siro contro il Napoli. Ecco le sue parole a DAZN dopo il match:

"Per noi era una partita molto importante per la classifica. Era uno scontro diretto: al derby abbiamo fatto bene e meritavamo di più. Non sempre riusciamo a dimostrare di cosa siamo capaci, ma oggi abbiamo vinto di carattere. Il mio gesto dopo il gol? Ho sbagliato qualcosa e non segnavo da quasi un mese, ma io lavoro sempre per l'Inter ed è sempre l'Inter la priorità. Sono contento, anche per la mia famiglia. Correa? Mi ha detto che oggi mi avrebbe dato una mano per segnare. Scudetto? Andiamo avanti passo dopo passo: siamo i campioni, ma dobbiamo continuare a crescere ogni partita".