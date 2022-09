Lautaro: “Dobbiamo sempre onorare l’Inter, abbiamo dimostrato che ci siamo. Inzaghi…”

"Era una partita importante e dovevamo vincere dopo due sconfitte consecutive per dimostrare che ci siamo. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, ma ci sono anche tante cose positive. Inzaghi? Non è sempre problema dell'allenatore, siamo noi a scendere in campo. Lui fa delle scelte, ma noi dobbiamo rispondere, perché siamo l'Inter, una grande squadra. Anche domani ci incontreremo e faremo delle critiche costruttive, con atteggiamento positivo. Solo così migliori e affronti le cose in maniera diversa. Dobbiamo fare il nostro lavoro con questa cattiveria e questo cuore, onorando al meglio questa maglia. Io leader dell'Inter? Non so, io cerco di fare il mio lavoro e aiutare i miei compagni. Quando c'è da correre non ho problemi. Ringrazio i miei compagni, perché sono loro che mi aiutano a essere così".