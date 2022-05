Lautaro: “Volevamo vincere. Mancano tre gare importanti. Dopo Bologna… “

Le parole del giocatore nerazzurro al termine di Udinese-Inter

Vittoria fondamentale per l'Inter che batte l'Udinese per 2-1. Al termine della gara, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Volevamo vincere e fare una partita così perché sapevamo che l'udinese è una squadra tosta e aggressiva. Contenti perché siamo lì. Pressione del Milan che vince? No, dobbiamo fare il nostro lavoro e pensare alla prossima partita e vincere, siamo dietro e quindi dobbiamo solo vincere. Dopo Bologna? Più squadra, più gruppo, siamo tutti dentro per lo stesso obiettivo. Mancano tre partite che sono tutte importanti. La favorita? Adesso il Milan che è in testa, noi dobbiamo vincere e aspettare che perdano punti. Siamo noi che abbiamo perso punti importanti".