Lautaro a Mediaset: “Ripartiamo da Istanbul. In estate tanti mi volevano, continuerò all’Inter”

"Noi internamente abbiamo i nostri obiettivi e lavoriamo per quelli. L'anno scorso non si parlava di Champions, eppure siamo arrivati in finale, consapevoli della forza di questa squadra e abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre. Dobbiamo continuare così, pensando a competere su tutti i fronti. Rinnovo? C'erano tante squadre interessate, ma sono contento di essere all'Inter e di essere il capitano. Ci metteremo d'accordo per continuare questa avventura".