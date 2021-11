Inter, da oggi sarà più difficile portarti via Lautaro: questione di diritti

Tra le righe del prolungamento del contratto del Toro, c'è anche una sorta di assicurazione per l'Inter. Sarà più difficile trattare Lautaro

Questo perché, spiega Gianluca Di Marzio, "c’è una diatriba aperta tra i vecchi agenti del giocatore e Lautaro stesso su questo argomento. Infatti ora i diritti di immagine dell’attaccante sono in mano a un’altra società – società di diritto degli Emirati Arabi Uniti, ndr - e, per evitare di arrivare a situazioni ingarbugliate, l’Inter ha preferito non trattare e quindi non inserirli".