Lautaro, rinnovo solo in caso di permanenza: ecco quanto offrirà l’Inter. Il Barcellona…

Lautaro Martinez rimane l’obiettivo di mercato numero uno del Barcellona: il pressing del club catalano prosegue senza sosta, ma l’Inter non intende concedere sconti, forte di una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di prolungare e ritoccare il contratto dell’attaccante argentino, che arriverà solamente in caso di permanenza a Milano (e non alle cifre proposte dai blaugrana):

“Marotta sa bene che se non dovesse cedere il giocatore perché il Barcellona o non pagherà la clausola da 111 milioni o non soddisferà le richieste dell’Inter (almeno 80-90 milioni più una contropartita gradita e non “subita”), allora sì che si siederà a un tavolo per ritoccare verso l’alto l’ingaggio del giocatore che comunque andrà a percepire quasi 3 milioni nella stagione ’20-21. Impossibile arrivare alle cifre del Barcellona, ma l’Inter, se Lautaro resterà, metterà sul piatto una proposta importante“.