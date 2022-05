Lautaro saluta? “Per sostituirlo l’Inter aveva un sogno ormai tramontato”

L’Inter aveva un sogno che, ormai, appare tramontato. Ora la sua quotazione è fuori dalla portata delle casse di viale Liberazione

Secondo il Corriere dello Sport, resta sempre Lautaro Martinez l'indiziato numero uno a lasciare l'Inter in estate. Il club nerazzurro avrà infatti bisogno di liquidità e il centravanti è quello che può garantirne di più. Ma come sostituirlo? Il quotidiano svela questo retroscena: "L’Inter aveva un sogno che, ormai, appare tramontato. Si tratta di Nunez, gioiello quasi 22enne del Benfica, capace di segnare 34 reti in 40 partite in questa stagione. Il club nerazzurro ci aveva messo gli occhi sin da quando, dall’Uruguay, era sbarcato in Europa, per giocare sempre in Portogallo, ma all’Almeria. Ora la sua quotazione è fuori dalla portata delle casse di viale Liberazione.