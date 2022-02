Inter, multa e gol smarrito per Lautaro: è duello con Sanchez verso Napoli

Duello sudamericano per una maglia dal 1' accanto a Dzeko in attacco: è testa a testa tra Lautaro e Sanchez in casa Inter

Alessandro Cosattini

L’insostituibile è Edin Dzeko, al suo fianco è tutto aperto. Duello sudamericano in casa Inter con vista sul Napoli. Il dubbio di Simone Inzaghi è tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ne parla così La Gazzetta dello Sport oggi: “Un cileno sta andando su e un argentino inizia a cadere giù (e deve pure pagare una multa per le isterie del dopo derby). L’esplosione di Sanchez in Coppa Italia è arrivata nel momento in cui Lautaro sta dando segni di appannamento: visti i chiari di luna e i tanti impegni all’orizzonte, l’argentino dovrà tornare presto in sé per evitare un sorpasso dell’amico cileno. […] Il dubbio tra Sanchez e Lautaro è destinato ad andare avanti e, magari, a prolungarsi pure di qualche giorno, fino all’atteso ottavo di Champions contro il Liverpool mercoledì a San Siro”, si legge.