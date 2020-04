Lautaro al Barcellona? C’è una partita a scacchi in cui l’Inter può solo osservare

Nel corso del focus sul futuro di Lautaro Martinez, i colleghi della Gazzetta dello Sport si soffermano anche sui rapporti tra l’entourage del calciatore e il Barcellona: “C’è una partita a scacchi che si gioca altrove, fatta di contatti e di strategie, di chiacchiere e di numeri. Partita in cui l’Inter necessariamente può solo osservare, almeno in questa fase. Il punto di partenza è innanzitutto questo: c’è solo il Barcellona che ha messo gli occhi su Lautaro. Il resto del mondo, leggi il chiacchierato City di Guardiola, ad oggi è nulla o poco più. Molto di più è invece il Barça. Molto di più è quel che negli ultimi mesi, nei contatti, hanno portato avanti gli agenti di Lautaro, Beto Yaque e Rolando Zarate, con il club catalano. Non è un segreto, almeno non lo è per l’Inter, non c’è poi troppo da stupirsi. Resta da capire fino a che punto siano arrivati questi contatti: c’è chi giura che, almeno prima dello stop dell’attività agonistica, avessero portato la storia vicino a un accordo, per un contratto pluriennale da doppia cifra per l’argentino”.