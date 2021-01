Lautaro: “Scudetto il nostro obiettivo. Bello fare tripletta, io contento se l’Inter vince”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Ecco le sue parole: “Abbiamo affrontato una squadra molto allenata, abbiamo lavorato tanto in fase di non possesso: loro palleggiano bene. Abbiamo approfittato degli spazi, siamo contenti per la vittoria. La tripletta? Molto bello, mi mancava il gol: lavoro per la squadra, quando fai tre gol è molto bello. Lo dedico alla mia famiglia, alla figlia che sta per arrivare e alla fidanzata che è sempre presente. Io lavoro sempre per l’Inter, se l’Inter vince io sono contento: se arriva il gol è meglio. Scudetto? E’ un nostro obiettivo, lavoriamo per questo: siamo primi per un po’ di ore, speriamo fino alla prossima settimana”.