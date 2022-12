Lautaro: “Ho giocato con un problema alla caviglia. Ho sentito Inzaghi e i dirigenti”

"Sono stato criticato e mi è dispiaciuto, visto che giocavo con un'infiltrazione alla caviglia. Ma Scaloni e i miei compagni mi sono sempre stati accanto. Ho sentito Inzaghi, i compagni e i dirigenti. Ringrazio sempre per l'affetto che ricevo. Di certo ora contro la Croazia non sarà facile, è una squadra che ha tanti giocatori di qualità e di esperienza. Hanno giocato l'ultima finale, dobbiamo avere rispetto, recuperare e prepararci al meglio, pensando al nostro lavoro. L'eliminazione del Brasile? Per il calcio sudamericano è un duro colpo, ma dobbiamo pensare a noi e siamo molto contenti per il passaggio del turno".