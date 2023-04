Lautaro a Sky: “Il derby sarà speciale, premio per i compagni. Voglio sempre un’Inter così”

Migliore in campo, tornato al gol nella serata più importante. Lautaro Martinez, premiato come MVP dalla UEFA, ha parlato così ai microfoni di Sky

Migliore in campo, tornato al gol nella serata più importante. Lautaro Martinez , premiato come MVP dalla UEFA e autore del gol del 2-1 di Inter-Benfica, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

"Giornata speciale. Dopo aver raggiunto i quarti ci siamo detti che dovevamo andare avanti. Partita importante all'andata e qua abbiamo giocato con carattere e personalità. Questo premio è per tutti i compagni, oggi tutto hanno corso per l'altro, è questo spirito che voglio vedere nell'Inter. Il derby? Sarà una partita speciale, sicuramente i tifosi ci faranno sapere quello che arriva in queste settimane. Ora dobbiamo pensare a recuperare punti in campionato, poi al Milan. Sarà molto bello da giocare".