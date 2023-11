Lautaro, sogno scarpa d’Oro e non solo: “Vuole diventare il sesto in Italia a…”

Non solo la Scarpa d’Oro. Lautaro Martinez ha nel mirino un altro prestigioso obiettivo per questa stagione con la maglia dell’Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui numeri del Toro in questa prima parte di stagione. “Il Toro è a quota 12 gol in campionato in 11 partite. Andando indietro con gli anni, bisogna tornare al 1994-95, ovvero a Gabriel Omar Batistuta, per trovare uno straniero in grado di fare una serie più lunga, ovvero 13 gol in 12. Stasera dunque con il Frosinone Lautaro può prendere anche Batigol. L’argentino colleziona numeri eccellenti. Ha un rapporto gol/minuti giocati migliore di quello di Haaland. E stasera torna con Thuram, riformando la coppia più incisiva del campionato. I due si completano, a Salisburgo dopo l’ingresso del primo è salito in cattedra il francese e l’Inter tutta.