In Spagna – Inter, su Lautaro ci sono due sole opzioni possibili. E si accelera se…

Da giorni e giorni in Spagna non parlano di altro che di Lautaro Martinez e del suo arrivo al Barcellona. Ci sono dubbi, per i quotidiani spagnoli, sul fatto che il giocatore sia pronto a firmare per i blaugrana. Tutta la differenza del mondo sta nel trovare un accordo con l’Inter.

Secondo quanto scrive il quotidiano Sport, i nerazzurri hanno solo due opzioni davanti ai loro occhi in questo momento: vendere l’argentino al prezzo più alto possibile al Barça oppure iniziare una difficile e incerta trattativa per “convincerlo a rimanere un’altra stagione in Italia”. “Sono le due uniche opzioni sul tavolo”, assicura il giornale. Che aggiunge anche: “E’ chiaro che le parti vogliano che tutto finisca il più presto possibile perché questa situazione si sta prolungando troppo. Sia il Barça che l’Inter sono chiari sul fatto che se le competizioni in Spagna e in Italia venissero sospese definitivamente a causa del coronavirus. L’operazione potrebbe accelerare per completarla il prima possibile. E’ già una questione di costo finale in un’operazione nella quale rientreranno diversi giocatori”.

(Fonte: Sport)