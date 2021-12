Lautaro, un Toro per il sorpasso: tutti i motivi per essere protagonista stasera

L'Inter, complice il pareggio del Milan, può tornare in testa alla classifica: l'attaccante argentino è carico

Un gol questa sera contro il Cagliari per cancellare il digiuno in Champions League, per trascinare l'Inter in testa alla classifica e non solo: Lautaro Martinez ha voglia di regalarsi una serata da protagonista. I rossoblu di Mazzarri, come scrive il Corriere dello Sport, possono rappresentare l'avversario ideale: "Un Toro per il sorpasso. Il Milan si è fermato a Udine e stasera l'Inter può mettere la freccia prendendosi la vetta solitaria della classifica. Basterà mettere sotto il Cagliari per scavalcare i cugini e, di fatto, prenotare la vetta della classifica. E chissà che i gol per il primato non li firmi appunto Lautaro".