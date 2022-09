Lautaro, interruttore da riaccendere: il fattore Lukaku e lo strano caso dei mesi

3 gol e 1 assist in 4 partite ad agosto, 0 gol e 0 assist in 5 partite a settembre. Sono questi i numeri dei primi due mesi della stagione di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter. “Se qualche tifoso dell'Inter crede nella scaramanzia, i nerazzurri torneranno in campo contro la Roma dopo la sosta, sabato 1 ottobre: nuovo mese, nuova linfa?”, si interroga La Gazzetta dello Sport. L’anno scorso il Toro ha chiuso a 21 reti in campionato, migliorando il suo score personale. È ripartito forte in questa stagione, ma si è fermato a settembre fino alla più brutta stagione dei primi due mesi, sul campo dell’Udinese.

[…] Insomma, se si osservano le prime nove uscite di Lautaro, l'impressione è che il Toro stia vivendo un graduale calo di prestazione, ma numericamente una sola partita davvero storta potrebbe restare un'eccezione per quello che è stato senz'altro il migliore calciatore della rosa di Inzaghi fino alla sosta per le nazionali. Dalla sfida alla Roma in poi, peraltro, dovrebbe tornare disponibile il suo partner d'attacco Romelu Lukaku. È vero che riprenderà così il processo di adattamento al belga che ancora genera qualche scompenso nell'assetto di squadra. Le due punte, però, vivono le partite in simbiosi anche emotiva, mentre l'affiatamento tecnico e tattico tra Lautaro ed Edin Dzeko, per esempio, è sempre stato solo abbozzato. Ricongiungendo il tandem dei sogni, quindi, è altissima la probabilità che il trend si interrompa. Ne avrebbero bisogno l'Inter e i protagonisti stessi, per imporre il dietrofront a un gruppo che ha sbagliato strada. Nuovo mese, nuova linfa, sperano tutti gli interisti. Non solo quelli superstiziosi”, si legge.