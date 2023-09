Lautaro ad Appiano il 14. L’Inter lo aspetta, ma a preoccupare è la sfida a La Paz a 3600 mt

Il centravanti dell'Inter Lautaro Martinez ha risposto alla convocazione dell'Argentina e tornerà in Italia solo il 13 per mettersi a disposizione il giorno seguente. Il derby non può saltarlo e conta di tornare in forma per poter scendere in campo contro i rivali di sempre.

"Una exit strategy al momento non c’è. Nel senso che non sono previste particolari missioni per provare a riportare Lautaro Martinez il più velocemente possibile in Italia dopo gli impegni in Sudamerica con l’Argentina. Il Toro giocherà nella notte tra giovedì e venerdì italiane contro l’Ecuador, per poi tornare in campo martedì 12 in Bolivia, alle 22 italiane. Un orario, comunque, più comodo di altre volte, che permetterebbe a Lautaro di tornare con i tradizionali voli di linea in partenza dall’Argentina e atterrare in Italia il 13 sera, pronto per aggregarsi al gruppo nerazzurro ad Appiano Gentile per l’allenamento del 14", scrive La Gazzetta dello Sport.